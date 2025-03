Auto si ribalta sull’Aversana e finisce in un canale: morta una donna di 48 anni

Un tragico incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 18.00, lungo l’Aversana nel comune di Battipaglia. Una donna di 48 anni, di origini marocchine e residente nella zona, è morta dopo che l’auto su cui viaggiava è finita fuori strada, terminando la sua corsa in un canale di irrigazione in località Lido Lago. Dopo l’incidente degli automobilisti hanno contattato la centrale operativa del 118 per segnalare la presenza di una vettura ribaltata, una Volkswagen, e la conducente che era stata sbalzata fuori dall’abitacolo. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, con il supporto di un’idrovora, per il recupero della vittima e del veicolo finiti nel canale pieno d’acqua.

Le forze dell’ordine hanno anche fermato un uomo, che si trovava all’interno dell’auto e che ha riportato ferite non gravi, e stanno cercando di stabilire se fosse lui al volante al momento dell’incidente. Gli inquirenti intanto stanno lavorando per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni la causa dello schianto potrebbe essere stata la velocità sostenuta, unita alle condizioni stradali rese insidiose dalla pioggia. Tuttavia, ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire la dinamica esatta del sinistro e il veicolo, fortemente danneggiato, è stato sequestrato. Inoltre, gli agenti della polizia municipale stanno raccogliendo informazioni dai testimoni oculari e stanno controllando le riprese delle telecamere di sorveglianza della zona per acquisire elementi utili alle indagini.