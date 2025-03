Boom di viaggi di istruzione con le Autolinee Curcio. “Oltre 60 scuole hanno scelto i nostri pullman”

Le Autolinee Curcio, con sedi a Polla e Scario, registrano un incremento straordinario di richieste per i viaggi di istruzione nella stagione fine inverno-primavera 2025. I numeri sono decisamente incoraggianti: oltre 60 scuole hanno già scelto i servizi dell’azienda, confermando la qualità e la fiducia riposta nella storica compagnia di trasporti. Il trend positivo si conferma grazie alla possibilità, ancora attiva, di richiedere i servizi dell’azienda attraverso il Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), che ha reso il processo di prenotazione ancora più semplice e accessibile per le istituzioni scolastiche.

Secondo i dati disponibili, già a febbraio e marzo si sono tenuti numerosi viaggi di istruzione con una partecipazione significativa di studenti e docenti. Le proiezioni per i prossimi mesi di aprile e maggio sono altrettanto ottimistiche: si prevede che oltre 2.500 tra studenti e professori utilizzeranno i pullman delle Autolinee Curcio per i loro viaggi di cultura, esplorando mete che spaziano su tutta la Penisola, dalle Alpi alle isole, con destinazioni culturali e storiche di grande valore.

“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – ha dichiarato Alessandro Curcio, responsabile del settore – per il numero crescente di scuole e studenti che ci hanno scelto per i loro viaggi di istruzione. La combinazione di un rapporto qualità-prezzo vantaggioso, la nostra disponibilità e l’esperienza dei nostri autisti, unita al comfort dei nostri veicoli, ha convinto tantissime istituzioni scolastiche.”

Le destinazioni delle gite scolastiche sono variegate, coprendo tutta l’Italia, con una particolare attenzione alla fruibilità per tutti gli studenti. Le Autolinee Curcio, infatti, offrono anche pullman accessibili a persone con disabilità, abbattendo le barriere architettoniche e garantendo un servizio inclusivo e attento a ogni esigenza. “Si tratta di un aspetto che ci sta particolarmente a cuore – ha ribadito Alessandro Curcio – perché crediamo che ogni studente debba poter partecipare senza limitazioni.”

Tra i viaggi più particolari, si segnala il trasporto di diverse scuole che hanno scelto il servizio Curcio per accompagnare gli studenti in Erasmus verso gli aeroporti, un ulteriore segnale di fiducia nei confronti dell’affidabilità dell’azienda. Un altro caso degno di nota riguarda una scuola di Volterra, in Toscana, che ha deciso di affidarsi ai pullman Curcio per un viaggio di istruzione nella provincia di Salerno, dimostrando come le Autolinee Curcio siano in grado di rispondere alle richieste di trasporto scolastico a livello nazionale.

Il successo delle Autolinee Curcio nel settore dei viaggi scolastici non è dunque un caso, ma il frutto di anni di esperienza, professionalità e un continuo impegno nel miglioramento del servizio offerto.