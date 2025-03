Nei giorni scorsi, il Console Generale della Romania a Roma, Marian Popescu, ha incontrato il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, presso il Palazzo del Governo. L’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha visto la partecipazione del Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, e del Comandante Provinciale dei Carabinieri, Filippo Melchiorre.

Durante l’incontro, è stato discusso un programma di iniziative volto a coordinare e semplificare il rapporto tra la comunità rumena residente nel territorio salernitano e le Pubbliche Amministrazioni. Il Prefetto Esposito ha sottolineato l’importanza di un’efficace integrazione, evidenziando come essa sia fondamentale non solo per la crescita della comunità, ma anche per prevenire situazioni di marginalità sociale, che potrebbero avere ripercussioni anche sulla sicurezza.