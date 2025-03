Confesercenti Vallo di Diano informa: “Credito d’imposta Zes unica: al via oggi la comunicazione”

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata da Maria Antonietta Aquino, informa che da oggi, lunedì 31 marzo, e fino al 30 maggio 2025, le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes possono inviare la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 16 novembre 2024 al 15 novembre prossimo. La ZES Unica del Mezzogiorno include le regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. L’investimento minimo richiesto è di 200.000 euro, mentre il massimo è di 100 milioni. E’ possibile il cumulo con i crediti d’imposta sui beni strumentali materiali ed immateriali 4.0.

“C’è tempo fino al 30 maggio – spiega la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, la dottoressa Maria Antonietta Aquino – per inviare la comunicazione per il credito di imposta riguardante investimenti su beni strumentali e opere murarie per sviluppare, migliora e adeguare le imprese delle regioni del Sud, tra cui la Campania. È una misura importante che si può integrare con altre agevolazioni, ma è fondamentale una ottimale pianificazione strategia e operativa”.

Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi ai nostri uffici”. Lo sportello Confesercenti Vallo di Diano, con sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, è raggiungibile anche all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero +39 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.