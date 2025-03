La “mini-giornalista” Andrea annuncia le notizie di Italia2Kidz

Come ogni lunedì anche stasera la nostra emittente vi invita a non perdervi Italia2Kidz, il telegiornale rivolto ai più giovani e condotto proprio da loro. Questa sera, alle 19:35, appena prima del consueto tg delle 19:55, la “mini giornalista” Andrea annuncerà belle notizie che, durante questa edizione, riguarderanno le aree del Cilento e del Vallo di Diano. Si parlerà, innanzitutto di bellissime iniziative messe in atto da alcune scuole del territorio. L’Istituto “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, infatti, ha accolto gli studenti e le studentesse dello svizzero Gymnasium Burgdorf in un gemellaggio che vuole esaltare i valori positivi dell’accoglienza e dello scambio tra culture diverse. Inoltre, il GAL Vallo di Diano ha organizzato un’iniziativa rivolta alle scuole del Vallo: un premio destinato a elaborati che riguardino l’ambiente, creati dagli studenti delle scuole del territorio. Spostandoci poi nel Cilento, il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” e l’Istituto “Gino Rossi Vairo” di Agropoli ospiteranno il prossimo 2 aprile il “Piano Day 2025”, festa dedicata a celebrare questo meraviglioso strumento in tutto il mondo, coinvolgendo anche gli studenti degli altri Licei Musicali della provincia. Oltre alle scuole si parlerà di solidarietà. A Padula è stato presentato il progetto “Metalli Preziosi 23”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Parsifal ODV, in partenariato con le associazioni Amici di San Ciro, Le Case di Igea, Graffiti e Campus APS, ha l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere l’inclusione sociale.

Appuntamento a stasera sul nostro canale televisivo e in streaming sul nostro sito internet, www.italia2news.it. Per chi volesse seguire la puntata in replica può farlo in tv martedì alle 15:00 e mercoledì alle 17:00, oppure sul nostro canale Youtube dove verrà caricato il video della puntata per intero.