Matera: assalto, nella notte, ad uno sportello bancomat. Si indaga

Nella notte, un ordigno esplosivo è stato utilizzato per fare saltare uno sportello bancomat della Banca Popolare dell’Emilia Romagna (Bper) nel rione Agna, a sud di Matera. L’azione è stata eseguita con la tecnica della “marmotta”, che prevede l’inserimento di un esplosivo all’interno del bancomat e la sua attivazione tramite una miccia esterna.

Il bancomat, situato all’interno di un chiosco all’incrocio tra via Guida e via Cappuccini, vicino alla parrocchia di Sant’Agnese, è stato gravemente danneggiato dall’esplosione. Al momento, però, non è stato reso noto l’ammontare del denaro sottratto.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti nell’area per ricostruire l’accaduto.