Pagani piange Davide Calabrese, lo studente morto in gita in Spagna. Ipotesi malore

Tragedia in gita scolastica in Spagna: Davide Calabrese, studente del liceo scientifico “Mangino” di Pagani, ha perso la vita, dopo essere stato ricoverato per un virus febbrile. Le sue condizioni si sono aggravate fino a portare il 18enne al decesso.

Il decesso sembra essere legato a un malore, mentre era in gita scolastica a Malaga, in Spagna. Davide Calabrese studiava al liceo scientifico Mangino e sulle cause del decesso ancora non ci sono notizie certe. Il 18enne, scrive il “Mattino”, sarebbe stato ricoverato in ospedale per una febbre. I familiari si sono precipitati in Spagna appena hanno saputo della morte. Il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, ha espresso sui social il dolore per la tragedia con un commosso post: “Troppo presto, Davide. Era il momento delle risate e invece ci troviamo a piangere sul mai più”.