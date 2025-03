Pallavolo, Valdiano ko dopo 7 vittorie consecutive

Dopo sette partite vinte consecutivamente, la Valdiano è uscita sconfitta dallo scontro casalingo contro la prima in classifica, Elisa Volley Pomigliano per 3 set a 1. I napoletani, allenati da coach Santagata, si sono imposti con i parziali di 20-25; 26-24; 16-25; 23-25 in un Palazzetto gremito di tifosi di tutte le età. Un match straordinario con momenti di altissima pallavolo che ha visto le due compagini sfidarsi punto a punto nel secondo e quarto set per aggiudicarsi l’impresa.



I padroni di casa sono riusciti a compiere l’impresa nel loro Palazzetto contro una squadra imbattuta dal 15 dicembre 2024. Una giornata no può capitare a tutti e stavolta i gialloverdi non sono riusciti a mettere in campo le qualità tecniche, la grinta e la determinazione alle quali ci avevano abituati, complici un risentimento al quadricipite di Grzegorczyk, al ginocchio di Minelli e un lieve infortunio in corso di partita ai danni di capitan Toselli.

Sorrentino è partito con lo starting six ormai consolidato: Salvatore palleggiatore, D’Isidoro opposto, bande Toselli e Grzegorczyk, al centro Minelli e Lombardi, libero Carpentieri. Nel primo e nel quarto set, la Valdiano Volley ha cercato di mantenere il ritmo degli avversari, ma alcuni errori in ricezione e a muro hanno permesso a Elisa Pomigliano di prendere il largo. Nonostante i tentativi di recupero, la maggiore esperienza degli ospiti ha fatto la differenza. Nel secondo set, invece, nonostante l’iniziale svantaggio, i valdianesi hanno saputo dar voce a un gioco più forte degli avversari e aggiudicarsi il parziale. Tuttavia, i cali di concentrazione, la prevedibilità dell’attacco solo da posto quattro e il buon posizionamento in ricezione e difesa da parte degli ospiti, hanno fatto in modo che l’entusiasmo del secondo set venisse subito spezzato via da un terzo set vinto rapidamente da Pomigliano. Nel quarto set, nonostante uno sforzo maggiore, i gialloverdi non sono riusciti a ribaltare il risultato.



Con questa sconfitta, la Valdiano Volley mantiene il quarto posto in classifica con 39 punti, mentre Elisa Volley Pomigliano consolida la vetta con 50 punti. Le ultime gare saranno decisive per confermare un posto nei play off e chiudere la stagione nel migliore dei modi.