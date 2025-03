Visita istituzionale del sindaco di Sala Consilina a Malta: nuove opportunità di scambio e ollaborazione

Il Sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, ha recentemente partecipato a una visita istituzionale a Malta su invito del Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano. L’iniziativa, volta a rafforzare i legami tra il Vallo di Diano e l’isola del Mediterraneo, ha portato importanti sviluppi in ambito commerciale e culturale.

Durante la visita, l’evento principale è stato l’incontro con il Sindaco della città di Vittoriosa, nel corso del quale si sono esplorate nuove possibilità di collaborazione e scambio commerciale tra Malta e il Vallo di Diano. Il Sindaco di Vittoriosa ha manifestato l’intenzione di visitare il Vallo di Diano nei prossimi mesi per incontrare gli imprenditori locali e valutare potenziali sinergie.

Un altro momento significativo è stata la firma di un patto di amicizia tra il Lions Club Sala Consilina – Vallo di Diano e il Lions Club de La Valletta. Questo accordo consolida un progetto avviato lo scorso autunno a Sala Consilina e ha visto la partecipazione del Presidente del Lions Club Sala Consilina, Manuela Giudice, e di rappresentanti di altri Lions Club, tra cui quelli di Croazia, Venezia e Canicattì.

La delegazione ha anche avuto l’opportunità di incontrare l’addetto culturale dell’Ambasciata Italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura a La Valletta, che ha espresso il proprio apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importante impatto che potrebbe avere sulle relazioni culturali e commerciali tra le due comunità.

Il Sindaco Cartolano ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per il futuro del territorio: “Stiamo ponendo le basi affinché Sala Consilina e l’intero Vallo di Diano possano intensificare i rapporti con Malta. Durante la visita abbiamo avuto un proficuo incontro con il Sindaco della città di Vittoriosa, che presto ricambierà la visita nel Vallo di Diano per incontrare gli imprenditori locali e avviare nuove opportunità di scambio commerciale. Ringrazio il Lions Club Sala Consilina, il Presidente Manuela Giudice e tutti i soci per aver reso possibile questa importante occasione di crescita e sviluppo per il nostro territorio.”

Questa visita istituzionale rappresenta un passo importante verso una maggiore collaborazione internazionale, creando nuove opportunità economiche e culturali per il Vallo di Diano e Malta.