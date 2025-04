Appuntamento ad Agropoli con il “Piano Day 2025”, una giornata di festa per i giovani pianisti

Si festeggia quest’anno il decimo anniversario del Piano Day, un evento musicale mondiale che si svolge, come sempre, l’88esimo giorno dell’anno. La scelta del giorno non è casuale dal momento che sono proprio ottantotto i tasti che compongono lo strumento che si vuole celebrare. La ricorrenza, che quest’anno è caduta il 29 marzo, ha visto protagonista anche la Campania. L’Ufficio Scolastico Regionale e il Polo Regionale dei Licei Musicali e Coreutici della Campania hanno promosso per l’occasione i Piano Day Regionali, oltre a quelli Provinciali, per favorire la divulgazione e la diffusione della cultura musicale tra i giovani appassionati della regione. Proprio lo scorso sabato la Sala Scarlatti del Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli ha ospitato gli studenti dei trentadue licei musicali e dei quattro conservatori di musica della regione.

Quanto ai Piano Day provinciali, un grande evento, a ingresso gratuito, si terrà anche nel Salernitano. A organizzare la giornata sarà il Liceo Musicale “Alfonso Gatto” insieme all’Istituto “Gino Rossi Vairo”, entrambi di Agropoli. A partecipare all’evento saranno gli studenti di tutti i licei musicali delle provincia: “Alfano” di Salerno, “De Filippis Galdi” di Cava De’ Tirreni, “Galizia” di Nocera Inferiore, “Perito Levi” di Eboli, “Parmenide” di Vallo della Lucania, “C. Pisacane” di Sapri e “T. Confalonieri” di Campagna. A esibirsi, nell’auditorium dell’Istituto “Rossi Vairo”, saranno ventiquattro giovani pianisti, tre per ciascuno degli otto licei musicali della provincia. Un’occasione unica per i giovani appassionati di musica, e di pianoforte nello specifico, per ritrovarsi in un momento di condivisione e di crescita.