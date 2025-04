Basilicata: approvato un piano da 5 Milioni per la formazione aggiuntiva del personale sanitario

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato il “Piano straordinario di qualificazione delle competenze del personale sanitario 2024/2026”, un’iniziativa che prevede un finanziamento di circa 5 milioni di euro, provenienti dal Programma regionale Basilicata FESR FSE+ 2021-2027, dal Programma nazionale Equità nella Salute e dal PNRR.

Cosimo Latronico, assessore regionale alla Salute, ha commentato: “La formazione aggiuntiva del personale sanitario rappresenta un’opportunità fondamentale per valorizzare le risorse umane e per lo sviluppo di nuove figure professionali, necessarie alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’assistenza fornita ai cittadini”.

Il Piano è strutturato come un vero e proprio catalogo formativo, pensato per permettere a medici, infermieri e operatori sanitari di creare percorsi di aggiornamento personalizzati, rispondendo ai fabbisogni formativi delle quattro Aziende del Servizio Sanitario Regionale. Il programma prevede anche azioni specifiche per qualificare le competenze del personale sanitario su tematiche legate alle nuove vulnerabilità, con un focus particolare su quelle socio-sanitarie e sociali.