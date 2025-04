Non ce l’ha fatta il 15enne gravemente ferito a Capaccio Paestum: saranno donati i suoi organi

Non ce l’ha fatta Pietro, il 15enne trovato a Capaccio Paestum gravemente ferito nella serata di lunedì. Il giovane è purtroppo deceduto all’ospedale al “Ruggi” di Salerno. Troppo gravi i trami riportato sul giovane corpo. I genitori di Pietro hanno dato il consenso per l’espianto degli organi che saranno donati a suoi coetanei che ne hanno bisogno.

Nelle ultime ore le speranze si erano affievolite, i sanitari avevano infatti avviato gli accertamenti del caso per verificare la morte celebrale del giovane. Ma in tanti a Capaccio Paestum avevano ancora una speranza che Pietro ce la facesse. tanto da organizzare una fiaccolata ed un momento di preghiera per lui.

La comunità è profondamente scossa da questa terribile notizia.