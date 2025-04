“Oltre” le difficoltà, la forza di fare del bene: la nuova puntata con Pietrina Paladino e Ilaria Tropiano

La nuova puntata del programma di approfondimento giornalistico “Oltre” al di la delle apparenze, in onda su Italia 2 News, affronta un tema di grande rilevanza: trarre la forza dalle difficoltà più grandi per fare del bene.

Ospiti della puntata due donne straordinarie, protagoniste di iniziative che mirano a sensibilizzare e a ricordare chi non c’è più, ma che continua a vivere nel ricordo e nel sostegno che offrono agli altri.

Il primo ospite è Pietrina Paladino, presidente dell’associazione “Dorothy Dream”. Un’associazione nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza stradale. La missione di Dorothy Dream è chiara: ridurre il numero degli incidenti stradali, un’emergenza che oggi, più che mai, colpisce famiglie, amici e intere comunità. La presidente Paladino, mossa dal profondo dolore della perdita della sua amata figlia Maria Dorotea De Sia, tragicamente morta in un incidente stradale nel 2014, porta avanti questa battaglia con forza. La sua esperienza personale, segnata dalla tragedia, si è trasformata in un potente motore di cambiamento, affinché altri non debbano vivere lo stesso dolore.

L’altra ospite della puntata è Ilaria Tropiano, presidente dell’associazione 21 Passi, nata in ricordo di sua sorella Federica, tragicamente scomparsa a causa di un incidente domestico. Federica Tropiano, una ballerina dal talento straordinario, non è solo un ricordo ma un’energia che continua a vivere nell’operato dell’associazione. La 21 Passi promuove iniziative come la borsa di studio di danza, un progetto che permette ai giovani talenti di seguire la passione di Federica.

La puntata di Oltre di questo venerdì 4 aprile, dopo il TG delle 19.55, sarà una riflessione su come il dolore, quando vissuto con forza e coraggio, possa diventare una spinta per fare del bene agli altri.

La trasmissione andrà in onda anche in replica: sabato alle 15.00, domenica alle 17.00 e alle 23.15.