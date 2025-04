Pasqua di solidarietà a Sala Consilina con le uova dell’AIL  

Dal 4 al 6 Aprile, un piccolo gesto può fare una grande differenza. Anche quest’anno, l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma) scende in campo con la tradizionale campagna di raccolta fondi attraverso le uova di Pasqua solidali.

Per tutti e tre i giorni, sarà possibile contribuire alla ricerca sui tumori del sangue acquistando un uovo presso il gazebo allestito a Trinità, in via Godelmo, a Sala Consilina. Un’iniziativa che non solo porta dolcezza nelle case degli italiani, ma soprattutto offre speranza ai tanti pazienti che lottano contro queste gravi malattie.

L’iniziativa delle uova di Pasqua AIL è ormai un appuntamento fisso nel cuore di molti cittadini, un’occasione per trasformare un gesto semplice in un aiuto concreto alla ricerca scientifica e all’assistenza ai malati. Con il ricavato, infatti, l’AIL sostiene studi innovativi, migliora la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie e finanzia servizi di assistenza domiciliare.

Chiunque voglia aderire può recarsi al gazebo nei giorni indicati e scegliere un uovo di Pasqua solidale, contribuendo così alla lotta contro leucemie, linfomi e mielomi.

Un grande contributo che può fare la differenza, scegliendo di donare speranza attraverso un piccolo gesto di solidarietà.