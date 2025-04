Potenza incassa 5,2 milioni di euro dalle multe: calo generale per i comuni lucani

Nel 2024, il Comune di Potenza ha registrato un significativo incasso di 5,2 milioni di euro derivante da multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Questo dato emerge da un’analisi condotta da Facile.it, che ha esaminato i dati Siope (il Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e che ha messo in evidenza un andamento interessante ma, al contempo, in calo rispetto all’anno precedente.

Secondo l’analisi, gli incassi complessivi dichiarati dai comuni capoluogo di provincia della Basilicata hanno superato i 5,3 milioni di euro nel 2024, ma si tratta di una riduzione del 33% rispetto al 2023. Un trend negativo che coinvolge la maggior parte dei comuni lucani, con una netta differenza nei numeri tra Potenza e Matera.

Infatti, se da un lato Potenza ha registrato un importante valore pro capite pari a 81,2 euro, Matera ha mostrato un dato decisamente inferiore, con un valore pro capite di soli 1,7 euro e un incasso complessivo di quasi 104mila euro. Un divario che riflette, tra l’altro, una disparità nell’intensità e nella gestione delle politiche di sanzionamento tra i due principali capoluoghi della regione.

Il calo generalizzato degli incassi potrebbe suggerire una minore intensificazione dei controlli e delle sanzioni nel 2024 rispetto agli anni precedenti, ma anche una possibile riduzione delle violazioni. Tuttavia, i numeri di Potenza rimangono in linea con una gestione attiva delle contravvenzioni, continuando a rappresentare una voce importante per le casse comunali.