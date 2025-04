Trafugava denaro dalle slot machine, sorpreso e arrestato un 54enne di Casal Velino

Un ingegnoso sistema per truffare le slot machine è stato smascherato dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. A finire nei guai un 54enne residente a Casal Velino, sorpreso mentre metteva in atto il suo piano fraudolento all’interno di un bar di Montesarchio, nel Beneventano.

L’uomo, che già da tempo aveva preso di mira le macchinette da gioco, utilizzava una moneta da due euro modificata artigianalmente. Il trucco era semplice ma efficace: il congegno da lui realizzato impediva che la moneta venisse riconosciuta dalla macchina come “valida”, facendola invece espellere automaticamente dal dispositivo. In questo modo, il truffatore poteva riutilizzare la stessa moneta più volte, generando credito senza mai effettuare una vera e propria giocata. Un meccanismo che gli avrebbe consentito di accumulare circa 400 euro in modo illecito.

Tuttavia, il suo comportamento non è sfuggito agli occhi attenti dei Carabinieri, che, dopo aver monitorato i suoi movimenti, sono intervenuti tempestivamente, arrestandolo sul fatto. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.