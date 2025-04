Crisi granata: esonerato il tecnico Breda, sale in panchina Pasquale Marino

Ancora un cambio sulla panchina granata a sole sei giornate dal termine di questa sciagurata stagione calcistica. Il Club di Danilo Iervolino tenta il tutto per tutto per uscire dalla crisi con la carta Pasquale Marino, ex guida tecnica del Bari da ottobre 2023 a febbraio 2024. Il marsalese subentra così all’esonerato Roberta Breda, a sua volta chiamato a ricoprire la panchina vacante di Stefano Colantuono, sollevato dall’incarico il 30 dicembre 2024.

Con una nota ufficiale da parte del club granata viene sancita l’ufficialità della decisione: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Roberto Breda. La proprietà e la dirigenza desiderano ringraziare sinceramente il tecnico per l’impegno massimo, la professionalità e l’attaccamento al club granata quotidianamente dimostrati nel corso del suo lavoro in questi mesi, augurandogli il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

Sfida epica, dunque, per Pasquale Marino che deve provare a risollevare le sorti della Salernitana in questi cinque scontri diretti, non lesinando nemmeno un punto già dalla prossima gara sul rettangolo verde dell’Arechi contro il Sudtirol sabato 12 aprile alle ore 15:00 e continuare a sognare la Serie B.