Padula piange Armando Greco, colonna del calcio valdianese e simbolo di un’epoca

Padula si stringe nel dolore per la scomparsa di Armando Greco, leggenda del calcio locale, che si è spento all’età di 82 anni. Figura iconica per intere generazioni di sportivi e appassionati, Greco ha rappresentato per decenni non solo un talento del pallone, ma soprattutto un punto fermo per l’identità sportiva e culturale del Vallo di Diano.

Classe 1942, Armando Greco ha vestito per anni con orgoglio la maglia del Padula Calcio, diventandone uno dei volti più rappresentativi. In campo, era un difensore coriaceo, di quelli che oggi definiremmo “vecchia scuola”, tenace, determinato, silenzioso ma sempre presente. La sua carriera è costellata di partite memorabili, ma una in particolare è rimasta scolpita nella memoria collettiva.

Il 30 dicembre 1965, al campo sportivo di Padula, andò in scena un’amichevole tra il Padula e il Napoli, che in quella stagione militava in serie A e vantava tra le sue fila uno dei più grandi fuoriclasse del calcio mondiale, Omar Enrique Sivori.

Già vincitore del Pallone d’Oro nel 1961, ex stella della Juventus e della Nazionale argentina, Sivori si era da poco trasferito al Napoli, dove stava contribuendo a scrivere una nuova pagina della storia calcistica partenopea. Armando Greco ebbe l’arduo compito, che affrontò con umiltà e coraggio, di marcarlo per tutta la durata dell’incontro.

Quel duello, rimasto negli annali locali, è stato raccontato per anni con orgoglio dai padulesi. Greco riuscì, con mestiere e determinazione, a contenere le folate del campione argentino. Fu una sfida simbolica tra due mondi: quello del calcio di provincia, fatto di passione e sacrificio, e quello delle luci del grande palcoscenico nazionale. Ma quel giorno, Padula non sfigurò. E Armando Greco fu il suo eroe.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità. In molti lo ricordano non solo come atleta esemplare, ma come uomo giusto, generoso, sempre pronto a offrire un consiglio o una parola buona, soprattutto ai più giovani che si affacciavano al mondo del calcio.

Era, come amano definirlo i suoi concittadini, “un uomo d’altri tempi”, legato ai valori della lealtà, del rispetto, dell’attaccamento alla maglia. In un’epoca in cui il calcio rischia di smarrire il proprio spirito autentico, la figura di Greco rappresenta un baluardo di quella passione pura e incontaminata che animava le domeniche nei campi polverosi del Sud.

Numerose le testimonianze di affetto e riconoscenza giunte alla famiglia, dai vecchi compagni di squadra agli allenatori, dai tifosi alle nuove generazioni che lo avevano conosciuto come spettatore affezionato sugli spalti. In tanti chiedono ora che il suo nome venga scolpito nella storia con un gesto concreto: intitolare a lui il campo sportivo di Padula, luogo che più di ogni altro ha raccontato la sua storia.

La sua eredità sportiva e umana è destinata a vivere nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e nelle cronache di chi vorrà raccontare, un domani, l’epopea di un calcio che non c’è più ma che ha lasciato segni indelebili.