Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi: 18 destinazioni estive e boom di voli internazionali per il 2025

L’Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi, inaugurato solo lo scorso 11 luglio, si prepara a vivere la sua prima stagione estiva con un’offerta di voli che si annuncia straordinaria. La “summer 2025” è stata avviata il 30 marzo con l’introduzione di un nuovo collegamento per Vienna, seguito il 4 aprile dal volo per Bruxelles Charleroi. L’offerta continuerà a crescere, con l’obiettivo di raggiungere un totale di 18 destinazioni di linea durante l’estate, di cui ben 13 internazionali.

Le nuove rotte includono importanti città europee come Barcellona, Berlino, Bruxelles Charleroi, Bucarest, Ginevra, Lione, Londra Gatwick, Londra Stansted, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Tirana e Vienna. Rispetto alle 7 destinazioni internazionali dell’estate precedente, Salerno raddoppia quasi il numero di collegamenti internazionali, con voli diretti verso 7 capitali europee: Berlino, Bruxelles, Bucarest, Londra, Parigi, Tirana e Vienna.

Anche il numero delle compagnie aeree che operano all’Aeroporto di Salerno è aumentato, con l’ingresso di due nuovi colossi del settore: British Airways, che a partire dal 22 maggio collegherà Salerno a Londra Gatwick con 3 frequenze settimanali, e Vueling, che offrirà collegamenti per Parigi e Barcellona rispettivamente dal 20 giugno e dal 3 luglio. Con queste novità, salgono a 6 i vettori presenti a Salerno, tra cui le principali compagnie low cost europee come easyJet, Ryanair, Volotea, Vueling e Wizz Air.

«È un risultato straordinario per uno scalo operativo da meno di un anno», ha commentato Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC. «La nostra credibilità ci consente di essere un punto di riferimento per le compagnie aeree, grazie alla gestione integrata degli scali di Napoli e Salerno. L’espansione delle rotte, unita a strategie mirate di marketing e a un miglioramento dell’accessibilità, contribuirà a un aumento del traffico passeggeri e stimolerà il turismo regionale, aprendo nuove opportunità per destinazioni ancora poco conosciute a livello internazionale.»

Con l’incremento delle destinazioni e l’ingresso di nuove compagnie aeree, l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi si conferma sempre più come un importante hub per i collegamenti internazionali e un motore di sviluppo per l’intero comparto turistico campano.