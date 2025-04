Confesercenti Vallo di Diano informa: a Vallo della Lucania il “Job day, la domanda incontra l’offerta”

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, informa sull’appuntamento “JOB DAY : LA DOMANDA INCONTRA L’OFFERTA, Un’occasione per il tuo futuro professionale”.

L’appuntamento è per giovedì 10 aprile dalle ore 09:00, presso il Palazzo della Cultura – Ex

Convento dei Domenicani – a Vallo della Lucania.



L’apertura de lavori è prevista alle ore 10:00 con i saluti di:

Pietro Miraldi – Comune di Vallo della Lucania; Gaspare Ruocco – Presidente Confesercenti Territoriale Vallo; Giovanni Ritorto – Responsabile Centro Per l’Impiego di Vallo della Lucania

Michele Femminella -Responsabile Territoriale della Banca Monte Pruno; Pasquale Giglio – Vicepresidente Camera di Commercio Salerno; Raffaele Esposito – Presidente Provinciale Confesercenti.

Seguiranno gli interventi: dalle ore 11,00 alle 12,30 di:

Antonio Santoro Hub Rete Salerno Invitalia – Progetto rete e incentivi Invitalia

ai giovani e alle imprese; Rita Ardizzone – Giuseppe Vitale – Sviluppo Lavoro Italia – La Piattaforma SIISL per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro – Finalità e principali

caratteristiche; Maria Antonietta Aquino – Responsabile Servizi Imprese Confesercenti Provinciale -Politiche attive del lavoro – tirocini e apprendistato – Formazione – Programma Gol -Fondi Interprofessionali.

Modera la giornalista Angelo D’Ambrosio.

Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975 52 72 77 o consultando il sito internet www.impresealcentro.it.