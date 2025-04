A Pellezzano scattano i controlli sulla (mancata) raccolta differenziata. Previste anche sanzioni

Controlli sulla raccolta differenziata e sul decoro delle aree pubbliche a Pellezzano: nella notte scorsa le guardie zoofile AISA di Salerno sono state impegnate su tutto il territorio comunale anche in seguito a numerose segnalazioni pervenute. All’interno delle ville comunali i controlli sono scattati in seguito a segnalazioni riguardanti la conduzione di cani senza guinzaglio e per omessa raccolta delle deiezioni canine. In seguito a queste operazioni sono scattate numerose sanzioni. Inoltre sulla pagina social delle guardie zoofile non è mancato un appello alla comunità: “Rinnoviamo il nostro appello alle attività commerciali e ad alcuni cittadini che, utilizzano ancora il sacco nero per il conferimento o che non rispettano i giorni e le modalità di conferimento previste, nonché una maggiore attenzione alla differenziata”.