Cisterna piena di gasolio sbatte contro il guard rail tra Battipaglia ed Eboli: un ferito lieve

Incidente stradale questa mattina lungo la A2 del Mediterraneo con una cisterna carica di gasolio che è andata a sbattere contro il guard rail. L’incidente si è verificato tra gli svincoli autostradali di Battipaglia ed Eboli in direzione sud. Il conducente si è ferito lievemente, si è temuto per una eventuale perdita del carburante ma per fortuna non ce ne è stata.

Sul posto oltre al personale dell’Anas per le verifiche del manto stradale, anche la polizia stradale, dei vigili del fuoco e del personale del 118. Lievi disagi al traffico.