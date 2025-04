Omicidio Vassallo: la Cassazione annulla l’ordinanza cautelare per i quattro indagati

Nuovo capitolo giudiziario nel caso dell’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore di Pollica ucciso nel 2010 in un agguato ancora avvolto nel mistero. La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa nei confronti di quattro indagati, tra cui il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo e l’ex militare dell’Arma Lazzaro Cioffi, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Ilaria Criscuolo, legale di Cagnazzo.

E’ stato quindi disposto il rinvio degli atti al Tribunale del Riesame di Salerno per un nuovo giudizio, ritenendo fondate le motivazioni difensive esposte dal collegio legale degli imputati. A essere coinvolti nel procedimento anche l’imprenditore Giuseppe Cipriano e un quarto indagato, tutti accusati, in concorso con l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, di aver partecipato all’organizzazione dell’omicidio e al successivo depistaggio delle indagini, pur non essendo esecutori materiali del delitto.

Nonostante l’annullamento dell’ordinanza, la decisione non comporta l’immediata liberazione degli indagati.

Soddisfazione è stata espressa dagli avvocati della difesa, in particolare da Ilaria Criscuolo, che ha commentato la decisione come “un primo passo verso il riconoscimento dei diritti degli assistiti”, sottolineando la complessità e la delicatezza di un caso che, a distanza di quasi quindici anni, continua a far discutere l’opinione pubblica e a mobilitare l’attenzione della magistratura.