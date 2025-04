Il basket a Polla da alcuni anni è tornato a fare canestro: grazie alla Kids of sun di Mastrangelo

Il basket da alcuni anni è tornato di nuovo a essere una realtà a Polla. Questo grazie alla società Kids of sun del presidente Giovanni Mastrangelo e grazie all’opera di Alfonso Mastrangelo, il coach, che ha voluto fortemente riportare la pallacanestro all’ombra del santuario di Sant’Antonio. Grazie alla sua iniziativa da alcuni anni i bambini e le bambine del comune hanno potuto scegliere anche di poter giocare a basket. Questo anche grazie allo “sblocco” della palestra della scuola, unica struttura indoor di Polla e all’inizio quindi delle attività sportive. Così in poco tempo decine di ragazzi e ragazze, anche di altri comuni hanno scelto di indossare la divisa della Kids of sun e da quest’anno sono cominciati pure i campionati. Alfonso Mastrangelo inoltre ha saputo anche avviare rapporti con associazioni del territorio per creare azioni sociale. In questo contesto è forte la collaborazione con la cooperativa il Sentiero del presidente Fiore Marotta per tornei condivisi con ragazzi ospiti delle comunità del Sentiero stesso.

Grazie all’azione di Giovanni e Alfonso Mastrangelo, del loro staff e anche dei genitori è stato fatto canestro a Polla e nell’area nord del Vallo di Diano con la soddisfazione della comunità locale.