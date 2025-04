Boom di visitatori nella Grotta di Pertosa-Auletta e spunta il ticket “salva Pasquetta”

Incremento del 30% di visitatori nei primi tre mesi del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nella Grotta di Pertosa e Auletta. A trainare l’afflusso, il fascino intramontabile delle Grotte di Pertosa-Auletta e l’offerta culturale del sistema museale della Fondazione Mida, che si prepara ora a un mese ricco di appuntamenti in occasione delle festività di primavera.

Le grotte carsiche, incastonate nel cuore del Vallo di Diano, si confermano una meta privilegiata per il turismo pasquale, non solo per la loro straordinaria bellezza e le affascinanti scoperte che offrono, ma, anche grazie alla loro fruibilità in ogni condizione meteo e a una temperatura interna stabile durante tutto l’anno. Una caratteristica che le rende particolarmente adatte anche nei giorni di Pasquetta. Inoltre, quest’anno c’è un motivo in più per visitarle: tutti i biglietti di ingresso acquistati per le date tra il 19 e il 27 aprile, avranno validità doppia con un reingresso gratuito da utilizzare entro 60 giorni, per vivere due volte la meraviglia dell’esperienza MIdA. Una vera e propria “assicurazione salva Pasquetta” che raddoppierà la gioia se la giornata è perfetta, oppure offrirà una nuova

occasione di visita in caso di imprevisti. A seguire, da fine aprile a metà maggio, l’area antistante l’ingresso delle Grotte ospiterà una mostra en plein air dedicata al Carciofo Bianco, prodotto simbolo del territorio. La mostra sarà gratuita, e i visitatori potranno ritirare tramite un QR code anche a due contenuti omaggio: un ricettario con le preparazioni della tradizione e il volume “I cardi e il carciofo. Appunti di storia naturale dagli orti”.

Infine, il Museo del Suolo di Pertosa, parte del circuito MIdA, lancerà, in concomitanza con le

festività e la Giornata Mondiale della Terra, il decalogo per un “Pic Nic Sostenibile e Amico del Suolo”.