La CISL FP Vallo di Diano interviene sul punto nascita Polla: “Servono soluzioni durature e definitive”

La Cisl Fp Vallo di Diano interviene sulla questione dei Punti Nascita lanciando un appello alle istituzioni affinché trovino una soluzione duratura e definitiva in merito alla questione. I cittadini del Vallo di Diano non chiedono nulla di straordinario; desiderano solo vivere con serenità e felicità uno dei momenti più importanti e delicati della vita. E invece, sono costretti a convivere con l’ansia, l’insicurezza e il dubbio, proprio quando dovrebbero sentirsi protetti e supportati. La comunità non chiede altro che un diritto fondamentale ovvero vivere la maternità con fiducia e felicità, e non con l’angoscia di un viaggio incerto.

L’appello lanciato pochi giorni fa del personale di Ostetricia e Ginecologia del presidio Ospedaliero di Polla “Non rimaniamo in silenzio” sembra caduto nel vuoto, mentre registriamo in altri territori azioni e riunioni a sostegno dei Punto Nascita.

ll Punto Nascita di Polla ha dimostrato nel corso degli anni un costante incremento del numero delle nascite con: riduzione del tasso di tagli cesarei; ottima ⁠assistenza ostetrica, mortalità materna 0%, ⁠nati-mortalità 0%. Segni evidenti che il tutto il personale del reparto di Ginecologia e Ostetricia di Polla : Medici, Ostetriche, Infermieri, OSS e Ausiliari e di conseguenza il personale dei servizi afferenti di Sala Operatoria, Nido, Pediatria e Anestesia, nel corso degli anni, hanno dimostrato di poter garantire alle neo-mamme assistenza sicura, grazie a competenza e professionalità, riscontrano anche una maggiore attrattività in termini di fiducia nel servizio.

“La data dell’ 11 Aprile di un incontro decisivo presso il Ministero della Salute e annunciato come un punto di svolta, si legge ancora nella nota della Cisl Fp Salerno, per avere risposte concrete e definitive è passata del tutto silente, registrando un silenzio assordante da parte di tutti gli attori coinvolti”. Il sindacato, chiede ai Rappresentanti Politici e Istituzionali del territorio Salernitano, risposte concrete, azioni condivise o proposte da offrire, da chi è delegato a trovare soluzioni in materia, per garantire il diritto e i servizi essenziali a tutela della salute e per rassicurare cittadini e quanti lavorano nel mondo della sanità.