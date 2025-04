Scafati, partorisce in casa con l’aiuto dei soccorritori del 118: mamma e neonata stanno bene

Momenti di grande emozione e tensione, poi il lieto fine: una giovane mamma scafatese di circa 30 anni ha dato alla luce la sua bambina tra le mura domestiche, assistita con prontezza e competenza dall’equipe del 118. La piccola, chiamata Martina, è venuta al mondo in perfetta salute, accolta con commozione dai sanitari e dai familiari presenti.

Il parto è avvenuto nella mattinata di venerdì, nell’abitazione della donna in via Della Resistenza. Quando l’ambulanza è giunta sul posto, i soccorritori hanno subito compreso che non ci sarebbe stato tempo per raggiungere l’ospedale: il travaglio era troppo avanzato. A quel punto, il medico e gli infermieri dell’unità di emergenza hanno preso in mano la situazione, supportando con professionalità e umanità la partoriente in ogni fase.

In pochi minuti, tra emozione e un’atmosfera di grande collaborazione, Martina ha emesso il suo primo vagito. Mamma e figlia sono poi state trasportate all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove sono state affidate alle cure del reparto di ginecologia. Entrambe godono di ottima salute.