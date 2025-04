In auto con 40mila euro di oro “sospetto”: due denunciati dalla Polizia stradale di Sala Consilina

Continuano i controlli della Polizia stradale di Sala Consilina guidata dall’ispettore Nicola Molinari. Nella rete degli agenti è finita un’auto sospetta con a bordo due persone, provenienti dall’hinterland napoletano. A bordo del veicolo gli agenti hanno trovato un considerevole quantitativo di oro, circa 40 mila euro, e 10mila in contanti. Tutto sequestrato, compreso il veicolo, in quanto si ipotizza frutto di truffe. Altri accertamenti sono in corso. Intanto i due sono stati denunciati per ricettazione.

Il fermo è avvenuto tra gli svincoli di Sala Consilina e Atena Lucana in direzione nord