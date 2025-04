In Basilicata previste oltre 2.800 assunzioni, ma sono quasi tutte a tempo determinato

In Basilicata, nel mese di aprile, le imprese prevedono di assumere 2.840 persone, 110 in più rispetto a quanto accadeva nello stesso mese del 2024; nell’82% dei casi si tratterà di contratti a termine. Il dato emerge dal nuovo bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali grazie al Programma nazionale Giovani, donne e lavoro cofinanziato dall’Unione europea, consultabile sul sito della Camera di commercio della Basilicata.

La ripartizione per gruppo professionale vede una prevalenza di operai specializzati e conduttori impianti (36%), seguiti da professioni commerciali e dei servizi (26%), dirigenti, specialisti e tecnici (16%), profili generici (15%) e impiegati (7%).

Il 10% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato mentre, per una quota pari al 27%, le nuove assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni e per il 14% personale immigrato. Le entrate si concentreranno per il 63% nel settore dei servizi e per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti. I principali settori di attività coinvolti nelle entrate previste nel mese sono i servizi di alloggio e ristorazione e servizi turistici (570), le costruzioni (520), il commercio (500), i servizi alle persone (390) e i servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (330).

Secondo il bollettino il livello di istruzione più richiesto per le entrate nel mese è la qualifica o diploma professionale (37%), seguito dal diploma di scuola media superiore (31%), dalla scuola dell’obbligo (20%) e infine dalla laurea, che assorbe solo il 10% delle nuove assunzioni.