“Proteggi il tuo Mondo Digitale”: gli studenti del “Sacco” di Sant’Arsenio incontrano la Polizia Postale di Salerno

Una mattinata all’insegna della consapevolezza digitale quella vissuta dagli studenti dell’ITE, IPSEOA, ODONTOTECNICO e delle classi quarte dell’ITE e IPSEOA, che hanno partecipato a un incontro formativo con la Polizia Postale di Salerno nell’ambito del percorso di Educazione Civica – UDA Sicurezza Informatica.

L’iniziativa, intitolata “Proteggi il tuo Mondo Digitale ”, è stata pensata per informare i più giovani sui rischi legati alla navigazione online e per fornire strumenti concreti di prevenzione e difesa in un mondo sempre più connesso.

A guidare l’incontro sono stati gli agenti Ciro Grimaldi e Riziero Genovesi, che con linguaggio chiaro e diretto hanno affrontato temi di grande attualità come cyberbullismo, sexting, revenge porn, adescamento online, reati informatici e uso corretto dello smartphone. L’obiettivo è stato quello di insegnare ai ragazzi a riconoscere i pericoli, difendersi e, soprattutto, segnalare situazioni potenzialmente pericolose.

Uno spazio importante è stato dedicato anche alla protezione dell’identità digitale e alla consapevolezza dei reati che possono essere commessi inconsapevolmente attraverso un uso scorretto della rete.

Incontri come questo si rivelano fondamentali nel percorso formativo dei giovani, poiché educano a un utilizzo responsabile della tecnologia e contribuiscono a costruire un ambiente digitale più sicuro, rispettoso e inclusivo.