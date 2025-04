A2 del Mediterraneo: chiusura notturna per lavori a Pontecagnano

Per consentire interventi di manutenzione sulla pavimentazione, a partire dalla serata di oggi saranno attivate limitazioni al transito lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, nel tratto in provincia di Salerno.

Nel dettaglio, dalle ore 22:00 di oggi alle ore 6:00 di domani, mercoledì 16 marzo, sarà chiuso al traffico il tratto autostradale al km 18,820, in prossimità dello svincolo di Pontecagnano Nord, in direzione Nord. Il rientro in autostrada sarà possibile presso lo svincolo di Salerno Est – Fratte A2 diramazione Napoli, al km 0,010.

Il percorso alternativo consigliato è l’uscita obbligatoria a Pontecagnano Nord, proseguimento sulla SS 18/88 – Tangenziale di Salerno fino allo svincolo di Fratte e immissione in A2 dalle rampe di Fratte in direzione A30 (Roma), Avellino, A3 Napoli, Salerno Centro e Porto di Salerno

Si raccomanda agli automobilisti la massima attenzione alla segnaletica temporanea e l’utilizzo di percorsi alternativi indicati per limitare i disagi.