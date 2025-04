Giallo sulla morte di un 17enne in un’azienda di Nocera Inferiore: si indaga per omicidio colposo

La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo dove si indaga per omicidio colposo per la morte del ragazzo 17enne deceduto dopo essere stato abbandonato da due uomini all’ospedale Umberto I lo scorso venerdì. I rianimatori dopo aver fatto tutto il possibile per tenere in vita il ragazzo non hanno potuto che constatare il decesso.

Le indagini condotte dal sostituto procuratore Gianluca Caputo si stanno svolgendo per accertare le cause della morte del ragazzo, è stata infatti disposta l’autopsia e vari accertamenti tecnici su un macchinario all’interno dell’azienda dove lavorava il giovane e sono stati interrogati dai militari vari operai. Il diciassettenne lavorava in un’azienda per la lavorazione del legno senza però avere un contratto, la stessa azienda era stata posta sotto sequestro in passato. Al momento le persone denunciate risultano due.