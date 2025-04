Made in Italy, Sì lo voglio”: a Salerno si celebra l’artigianato, la cultura e la tradizione locale

Successo per la seconda edizione di “Made in Italy, Sì lo voglio“, la manifestazione che su iniziativa del CNA Salerno, la Confederazione Nazionale dell’artigianato per la Piccola e Media Impresa, promuove la produzione artigianale e culturale salernitana. Sul lungomare Trieste è stato creato un percorso immersivo per celebrare arte, cultura e tradizione attraverso varie attività e un programma ricco con la presenza degli addetti ai lavori. Tra i partecipanti Nicola Marco Fabozzi, Dirigente MIMIT Casa del Made in Italy della Campania , Giuseppe Gallo, Vice Presidente della Camera di Commercio di Salerno, l’associazione Aeronautica Militare di Salerno con lo spettacolo “Il sogno di volare di Leonardo” presentato da Gennaro Cuciniello. Altre attività sono state organizzate per le generazioni più giovani, tra le quali “Il Made in Italy per le generazioni future”, mentre per il settore della moda è stato presentato “Racconti di Moda” con vari stilisti ed esperti del settore; poi ancora eventi sull’arte orafa e quella della ceramica con la partecipazione di maestri artigiani rinomati come Luigi Truono, Luigi Della Sala, Adelia Crivelli, Antonio Gerardo Mazzillo, Nicolò della Corte, Maria Caggiano, Sara Cammarosano, Gerardo Bisogni di Monteleone, Gaetano Cavallo e Lucia e Federica Foglio.

Con grande orgoglio per la riuscita di questa seconda edizione, si è espresso l’assessore comunale di Salerno agli eventi, turismo e attività produttive Alessandro Ferrara: “Sicuramente una bellissima iniziativa, il Made in Italy rappresenta quello che oggi l’Italia rappresenta nel mondo, parliamo di arte, cultura, bellezza. Salerno è una citta che accoglie sempre più turisti e oggi siamo qui a rappresentare questo evento grazie soprattutto agli organizzatori CNA e ringraziamo anche la presenza l’Aeronautica Militare di Salerno. Nel 2026 se tutto andrà come previsto avremo anche la presenza delle Frecce Tricolori”. Parole di soddisfazione anche dal Vicepresidente della Camera di Commercio Salerno, Giuseppe Gallo che ha sottolineato: “Una giornata importante per la nostra Città e l’economia di tutto il territorio, il Made in Italy è qualcosa di fondamentale per la provincia di Salerno, rappresenta 3miliari e mezzo del PIL della nostra provincia. Un’occasione importante per mettere in mostra i nostri prodotti e i nostri territori in modo tale che ci sia una crescita maggiore della dell’economia salernitana e di tutta la provincia” .