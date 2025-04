Le uova (e le galline) etiche per resistere tra le colline cilentane

Un luogo dove gli animali sono liberi di muoversi, razzolare e crescere serenamente, esiste e si trova a Trentinara. Qui prende vita Casa Arpaia, tra le colline verdi del Cilento, un’azienda agricola a conduzione familiare specializzata nella produzione di uova fresche da galline allevate all’aperto, in un ambiente naturale e rispettoso dei ritmi della terra.

A guidare il progetto è Nicola Arpaia, giornalista e amante della ruralità, che ha scelto di dare forma a un sogno semplice e profondo: vivere e lavorare secondo natura, con passione, coerenza e cura. Da questa scelta è nata Casa Arpaia: un luogo dove gli animali sono davvero liberi e dove ogni gesto quotidiano ha il sapore della genuinità.

Le galline ruspanti sono le vere protagoniste di questa realtà. Vivono tra prati soleggiati e spazi aperti, respirano aria pulita e seguono i cicli della giornata, lontano da qualsiasi forma di allevamento intensivo. Le loro uova sono raccolte a mano, ogni giorno, e custodiscono il sapore vero delle cose fatte con amore.

Non sono solo un alimento, ma il frutto di un metodo rispettoso dell’ambiente e del benessere animale. Ma Casa Arpaia non è solo uova. È anche un presidio di biodiversità agricola, dove si coltivano legumi locali come i ceci di Cicerale, apprezzati per la loro consistenza soda e il sapore intenso, e i fagioli “a pisello”, varietà antiche che parlano di un tempo in cui la terra era l’unico sapere necessario. Tra gli ulivi secolari che disegnano il paesaggio, nasce infine un olio extravergine di oliva che conserva la memoria del luogo. Spremuto a freddo, denso e profumato, è un tributo alla tradizione contadina e alla sapienza tramandata da generazioni.

“Casa Arpaia è nata dal desiderio di tornare a un rapporto sincero con la terra. Credo in un’agricoltura che non sfrutta ma accompagna, che rispetta i tempi naturali e valorizza ogni risorsa del territorio. Ogni uovo, ogni legume, ogni goccia d’olio che produciamo è il risultato di un impegno quotidiano, di una scelta consapevole di qualità, sostenibilità e rispetto.” – sottolinea Nicola Arpaia.

Casa Arpaia è, in definitiva, molto più di un’azienda agricola: è una filosofia di vita, un modo di fare agricoltura che mette al centro la natura, la cura e l’autenticità. È per chi cerca prodotti sani e veri, ma anche per chi vuole riscoprire il legame profondo con la terra, i suoi frutti e i suoi silenzi.