Salva dopo un volo di 30 metri, paura per una 45enne di Cicerale

Brutto incidente questa mattina per una 45enne residente a Cicerale. La donna si è salvata miracolosamente dopo un volo di circa 30 metri dopo che la sua auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finita in un dirupo in Via Difesa, nel territorio comunale di Ogliastro Cilento. Fortunatamente la donna è stata recuperata dai soccorritori e condotta in ospedale per i dovuti accertamenti, ma non è in pericolo di vita.



Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli che, unitamente ai colleghi del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), hanno tratto in salvo la 45enne. Sul luogo dell’incidente era presente anche un elicottero dei caschi rossi, inviato dal Comando provinciale di Salerno, che ha consentito di individuare l’auto della donna nonostante la fitta vegetazione. Presenti, inoltre, i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretta dal capitano Giuseppe Colella, e i sanitari della Croce Rossa di Capaccio Scalo e Agropoli che hanno prestato le cure del caso alla 45enne.