Truffa del finto nipote a Potenza: arrestati due truffatori

Un altro duro colpo al fenomeno delle truffe telefoniche è stato messo a segno dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza. A finire in manette, nei giorni scorsi, due giovani di 30 e 31 anni, originari del beneventano, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso ai danni di un 58enne potentino.

La truffa è stata messa in atto con la ben nota tecnica del finto nipote, i due avrebbero telefonato alla vittima fingendosi un parente stretto, annunciandogli l’imminente consegna di un pacco contenente un regalo per la madre, a fronte del pagamento in contanti di 3.800 euro da versare direttamente al corriere.

Fortunatamente, l’uomo, allertato anche dalle campagne di sensibilizzazione promosse dall’Arma, ha fiutato il raggiro e ha subito contattato il Numero Unico di Emergenza 112. L’operatore della Centrale Operativa lo ha rassicurato e guidato nei comportamenti da adottare, mentre le pattuglie in zona venivano rapidamente indirizzate sul posto.

Il presunto “corriere2 è stato bloccato dai militari all’esterno dell’abitazione della vittima, mentre la complice è stata individuata poco distante a bordo di un’utilitari. Entrambi sono stati arrestati e condotti presso la Casa Circondariale di Potenza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Il GIP del Tribunale di Potenza ha poi convalidato l’arresto, disponendo per i due indagati, nei confronti dei quali vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

“Situazioni come queste – fanno sapere i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza – dimostrano l’efficacia della presenza capillare dell’Arma sul territorio e l’utilità delle campagne di prevenzione, soprattutto nei periodi festivi, quando le truffe tendono a moltiplicarsi”