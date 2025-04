A Salerno una veglia di preghiera nel ricordo di Papa Francesco

In risposta all’invito del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, anche l’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno si è unita in preghiera per il Santo Padre, scomparso la mattina del 21 aprile. Una folla commossa di fedeli si è recata, nella sera del 23 aprile, nella Cattedrale di Salerno per la veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco.

La veglia è stata presieduta dall’’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, per le Foranie di Salerno Est e Salerno Ovest. Presenti anche diverse autorità civili e militari, tra cui il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, la vicesindaca Paky Memoli e il sindaco di Pellezzano, nonché consigliere provinciale, Francesco Morra.

Nel corso della veglia, alla quale hanno partecipato numerosi fedeli, è stato letto il Vangelo secondo Giovanni, in particolare il passo che anticipa la risurrezione di Lazzaro, così come predisposto dalla CEI. La veglia che si è svolta a Salerno si inserisce in un più ampio contesto di commemorazioni e iniziative spirituali promosse in tutta Italia dopo la morte di Papa Francesco, un Pontefice amatissimo da credenti e non credenti, che ha segnato un’epoca con il suo stile semplice, diretto e vicino agli ultimi.