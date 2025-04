Torna OlivitalyMed in Cilento. Tommaso Pellegrino: “L’olio nutriente prezioso”

Mancano 48 ore al via della seconda edizione di OlivitalyMed che si svolgerà dal 26 al 28 aprile nella suggestiva cornice del Castello di Rocca Cilento nel cuore del Cilento che ospiterà circa 75 aziende. La manifestazione voluta e ideata dall’architetto Stefano Sgueglia.

“Con questa seconda edizione prosegue la nostra missione – spiega la famiglia Sgueglia,

organizzatrice della manifestazione – ovvero quella di valorizzare le migliori produzioni EVO del nostro Paese proprio in Cilento, culla della dieta Mediterranea: non solo un modello alimentare, ma un modo di pensare e di vivere. A OlivitalyMed produttori, appassionati ed esperti del settore s’incontrano per celebrare l’Extravergine, caposaldo delle nostre tavole tanto per la sua importanza nell’alimentazione quanto per la cultura e le origini della nostra civiltà. Tutto questo coniugando storia, scienza e momenti di business e approfondendo i temi più interessanti del settore come l’oleoturismo, l’abbinamento a tavola e l’EVO come motore di sviluppo territoriale”.

Anche il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, medico e chirurgo oncologo, ha sottolineato l’importanza nella dieta mediterranea dell’olio: “Un nutriente, ha sottolineato Pellegrino, prezioso”.