Allarme furti a Capaccio Paestum: i ladri ripresi dalle telecamere di videosorveglianza

Ladri di nuovo in azione a Capaccio Paestum. Nella giornata di ieri infatti un uomo, fingendosi un cliente, è stato sorpreso a rubare presso un negozio dell’area archeologica di Paestum. L’uomo si è introdotto all’interno dell’esercizio e, fingendo di guardare le vetrine, ha approfittato di un momento di distrazione dei gestori dell’attività, rubando dei contanti da una delle casse dell’esercizio nascondendoli in tasca in pochi secondi per poi girare ancora un po’ nel negozio prima di andare via con estrema tranquillità. Il titolare del negozio munito del sistema di videosorveglianza ha consegnato i filmati ai Carabinieri della locale Stazione che ora indagano per risalire all’identità del responsabile del furto.

L’episodio ha turbato ancora una volta la comunità in quanto nei giorni scorsi si sono registrati altri furti sempre a Capaccio Paestum.