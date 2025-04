Banca Monte Pruno: oggi l’assemblea dei soci. Michele Albanese eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si è tenuta questa mattina a Roscigno, l’assemblea dei soci della Banca Monte Pruno.

L’assemblea si è aperta con un minuto di silenzio in memoria di Papa Francesco. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati di bilancio dell’anno 2024, che confermano ancora una volta risultati davvero importanti per l’istituto di credito. A illustrarli è stato il Direttore Generale, Federico Cono, che ha inaugurato l’assemblea esprimendo grande apprezzamento per il lavoro del suo predecessore, Michele Albanese.

Particolarmente toccante il saluto iniziale della Presidente del Consiglio di Amministrazione, Anna Miscia, che ha annunciato il suo addio alla carica. nel corso del suo intervento ha ripercorso con emozione il lungo cammino vissuto accanto alla Banca Monte Pruno.

Oltre alla presentazione del bilancio 2024, è stato offerto un resoconto dei principali progetti promossi dalla banca.

Durante l’assemblea sono stati rinnovati gli organi sociali, con l’ampliamento del Consiglio di Amministrazione, che da oggi sarà composto da nove membri. È stata approvata all’unanimità l’elezione di Michele Albanese, già Direttore Generale, alla carica di Presidente, succedendo alla ad Anna Miscia.