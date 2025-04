Litigi e risse a Eboli: I cittadini chiedono maggiore sicurezza in città

Ennesima rissa al centro di Eboli: giovedì sera, intorno a mezzanotte, nei pressi di via Amendola, diversi giovani, alcuni minorenni si sono picchiati e presi a male parole. Il caos della lite ha svegliato gli abitanti, alcuni dei quali si sono affacciati dai balconi per rimproverare i ragazzi. La situazione ha raggiunto l’apice quando un’anziana, esasperata dal dalle urla e dalla violenza, ha lanciato un secchio d’acqua verso i ragazzi, ricevendo in cambio derisioni e la rissa anziché placarsi è andata avanti.

Il presunto motivo della lite sarebbe una ragazza contesa da due ragazzi. L’episodio non è un caso isolato anzi il centro di Eboli è stato più volte protagonista di risse e insicurezza per i cittadini che chiedono maggiore sicurezza in città.