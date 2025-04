I Carabinieri di Ogliastro Cilento hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un 51enne del posto. L’uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della vicina di casa.

La donna, secondo quanto emerso dalle indagini, in più occasioni è stata vittima in più di minacce a parte del 51enne per contrasti tra vicini. Le accuse verranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.