A Salerno “Torrione in Sport”: un evento per promuovere attività fisica e inclusione

La città di Salerno si dimostra essere particolarmente attenta al benessere fisico dei suoi concittadini, specialmente dei più giovani. L’Associazione Torrione Eventi APS ha infatti organizzato “Torrione in Sport”, un evento totalmente gratuito dedicato alla promozione dell’attività fisica e all’inclusione sportiva. L’appuntamento è per sabato 4 maggio, a partire dalle ore 10.30, in Piazza Gian Camillo Gloriosi a Salerno. Come si legge sulla pagina istituzionale del Comune, “questa giornata nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza dello sport come strumento di salute, benessere e partecipazione attiva, senza barriere. Una vera e propria festa all’aria aperta dove adulti, giovani e bambini potranno conoscere da vicino diverse discipline sportive e cimentarsi in attività guidate da istruttori qualificati”.

Si potranno praticare judo, karate, taekwondo e ping pong. A dare ancora più pregio alla manifestazione ci saranno ospiti d’eccezione come l’atleta paralimpica Caterina Foresti, il pluricampione di karate Vincenzo Pappalardo e il campione di ping-pong Raffaele Bassano. L’evento è patrocinato dal Comune di Salerno e da Sport e Salute S.p.A.