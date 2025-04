Sport e solidarietà alla quinta edizione del “Memorial Pinuccio Lamura”. Al via il 7 maggio

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati nel territorio del Vallo di Diano: il Memorial Pinuccio Lamura, il torneo aziendale di calcio a 5 che ormai da cinque edizioni celebra la figura carismatica e intraprendente di Pinuccio Lamura, fondatore del DFL – Gruppo Lamura di Sala Consilina . Non solo sport, ma anche un’occasione unica per sottolineare valori come l’amicizia, la collaborazione tra imprese e soprattutto la solidarietà.

Il Memorial, che quest’anno giunge alla sua quinta edizione, continua a rispettare il suo spirito originario: offrire alle realtà imprenditoriali del Vallo di Diano una preziosa opportunità di incontrarsi, di rafforzare sinergie e, cosa fondamentale, di contribuire insieme a una causa benefica. Le squadre partecipanti, invitate direttamente dal Gruppo Lamura, si sfideranno all’insegna della lealtà sportiva e del divertimento, in un’atmosfera di sana competizione e di grande umanità.

Il fischio d’inizio è fissato per il 7 maggio prossimo presso il Palasport – Centro Sportivo di San Rufo , che anche quest’anno ospiterà le emozioni e l’entusiasmo di questo evento tanto atteso. Il Memorial Pinuccio Lamura si distingue per un aspetto fondamentale: il forte impegno sociale. Anche quest’anno il Memorial avrà come ospite speciale Lua, che darà un significato ancora più profondo all’iniziativa:, Lua è una bambina affetta dalla sindrome di Rett, una rara e debilitante malattia neurologica che colpisce principalmente le bambine.

Il Memorial non è solo un torneo, ma anche una grande occasione per contribuire a una causa nobile. I fondi raccolti attraverso le quote di iscrizione delle squadre, le offerte libere e le donazioni raccolte durante l’evento saranno interamente destinati a ConRett, l’associazione che sostiene la ricerca e l’assistenza per le persone affette dalla sindrome di Rett. La solidarietà, dunque, è un filo conduttore che lega insieme sport, ricordo e impegno civile.

Chiunque desideri dare il proprio contributo potrà farlo facilmente anche online tramite la piattaforma di crowdfunding GoFundMe. Basterà cliccare sul link https://gofund.me/c070f1b9, dove sarà possibile fare una donazione in modo sicuro e veloce. Non è necessaria alcuna registrazione, e non ci sono importi minimi o massimi da rispettare. Le somme donate, al netto di una piccola commissione applicata sulle transazioni con carte di credito e debito (pari al 2,9% dell’importo più 0,25€), saranno direttamente versate al beneficiario finale.