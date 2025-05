Cresce il turismo nei piccoli borghi lucani: prova superata nei ponti del 25 Aprile e 1° Maggio

Anche quest’anno nei piccoli borghi lucani, si è registrato, prima in occasione del 25 Aprile e poi del Primo Maggio un incremento dei turisti. A confermarlo, i Borghi Eccellenti Lucani, che riunisce diversi piccoli borghi della Basilicata. Si è registrato, infatti, un afflusso straordinario di turisti, confermando la loro crescente notorietà come meta privilegiata per chi desidera immergersi nella bellezza autentica e suggestiva della Basilicata.

“Il primo Maggio, caratterizzato da un clima particolarmente favorevole, ha incoraggiato migliaia di visitatori a esplorare le meraviglie naturali e culturali della regione, si legge in una nota del Bel. Le Dolomiti Lucane, con i loro paesaggi mozzafiato e le innumerevoli opportunità di escursioni, hanno attratto appassionati di trekking e famiglie in cerca di avventure all’aria aperta.

Non meno incantevole è la Val d’Agri, un territorio che offre panorami incantevoli, tradizioni culinarie uniche e un patrimonio storico che racconta storie antiche.

Anche il Melandro ha visto un incremento significativo nel numero di turisti, attratti non solo dalla natura incontaminata, ma anche dalle tradizioni, arte e avventura.

I turisti, guidati dalla ricerca di esperienze autentiche e dal desiderio di scoprire luoghi fuori dai circuiti più battuti, trovano nei Borghi Eccellenti Lucani una dimensione unica in cui poter coniugare relax e cultura”.