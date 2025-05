Gal Vallo di Diano: natura e cultura protagoniste. Dal 9 al 24 maggio seminari, escursioni ed eventi per riscoprire il territorio

LA BIODIVERSITÀ COME RISORSA PER IL FUTURO

Un viaggio alla scoperta del patrimonio evolutivo naturale, storico e culturale del Vallo di Diano.

“Per trasformare i potenziali naturali in risorse utili,

è essenziale partire dalla loro conoscenza:

solo comprendendone le caratteristiche e il valore,

possiamo valorizzarle in modo sostenibile ed efficace.”

Con questa visione, il GAL Vallo di Diano organizza e promuove un calendario di

eventi che pone al centro la biodiversità del territorio come chiave per uno sviluppo

consapevole, sostenibile e identitario.

A partire da venerdì 9 maggio e fino a sabato 24 maggio 2025, il Vallo di Diano sarà teatro di una serie di seminari, escursioni, incontri divulgativi e momenti esperienziali destinati a tecnici, cittadini, studenti, famiglie, amministratori, aziende agricole, artigiane e turistiche, e a tutti coloro che desiderano riscoprire il valore della natura e delle sue connessioni profonde con la cultura locale.

Tra gli appuntamenti più attesi:

▪ Sabato 18 maggio – FLOWER FEST nella Valle delle Orchidee di Sassano: una giornata immersiva all’aria aperta, tra giochi, escursioni e laboratori, dedicata in particolare alle famiglie e ai più piccoli, per vivere la biodiversità come esperienza di gioia, scoperta e bellezza.

▪ Giovedì 22 maggio – Giornata Mondiale della Biodiversità a Teggiano: evento dedicato al mondo della scuola, con la premiazione del concorso “Le grandi storie della Biodiversità”, che ha coinvolto gli studenti delle scuole secondarie del Vallo di Diano nella realizzazione di racconti, fumetti e favole educative rivolte ai bambini delle primarie. Un’occasione per ascoltare le nuove generazioni, valorizzarne la creatività e rafforzare il legame tra conoscenza e territorio.

Le attività del calendario sono pensate per generare impatti concreti: dalla formazione tecnica ai dottori agronomi forestali, accreditata dal CONAF, alla divulgazione scientifica, fino alla sensibilizzazione delle comunità locali, con particolare attenzione ai giovani e alla promozione di pratiche virtuose di tutela e valorizzazione ambientale. Il GAL Vallo di Diano, ideatore ed organizzatore dell’iniziativa, ringrazia tutti i partner istituzionali, scientifici e associativi coinvolti e invita la cittadinanza a partecipare con entusiasmo alle diverse tappe del programma, convinto che la conoscenza diffusa e condivisa sia la chiave per trasformare il patrimonio naturale in una risorsa concreta per la crescita culturale, sociale ed economica del territorio.