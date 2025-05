Porte aperte all’ospedale di Polla per la giornata internazionale dell’ostetrica

In occasione della Giornata internazionale dell’Ostetrica, il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla apre le porte per un evento speciale dedicato alla salute femminile. L’appuntamento è per domenica 5 maggio alle ore 16.00 presso l’Aula Magna “Giosi Roccamonte”, dove le ostetriche e l’intera équipe dell’Unità Operativa Complessa, diretta dal dott. Francesco de Laurentiis, incontreranno le donne del territorio.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere da vicino il Reparto, i suoi spazi, le figure professionali che vi operano e i servizi di assistenza garantiti alle donne in tutte le fasi della vita: dalla pubertà alla gravidanza, dal parto fino alla menopausa.

Durante l’evento verrà presentato anche il nuovo percorso nascita “Supermamma”, un’iniziativa pensata per accompagnare con attenzione e professionalità le future mamme lungo tutto il periodo della gravidanza, del parto e del post-partum.

“Ostetriche accanto alle donne in tutte le fasi della vita. Vi aspettiamo numerosi” è il messaggio lanciato dal personale del Reparto, che da anni rappresenta un punto di riferimento per l’assistenza ostetrica e ginecologica nella zona.

L’evento è aperto a tutte le donne interessate, future mamme e non solo, ed è pensato come momento di incontro, informazione e confronto su temi fondamentali per il benessere femminile.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile scrivere a ostetricia.polla@gmail.com.