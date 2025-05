A Pertosa la cerimonia inaugurale della Sagra del Carciofo

Si è tenuta a Pertosa presso piazza De Marco la cerimonia inaugurale con il taglio del nastro della ventottesima edizione della Sagra del carciofo bianco. Nonna Clementina, 102 anni, ha avuto l’onore di dare il via all’evento. La manifestazione è nata per volontà della Parrocchia Santa Maria delle Grazie di Pertosa ma ha avuto sempre il sostegno del Comune affinché l’evento diventasse uno strumento per la valorizzazione delle bellezze gastronomiche e naturalistiche della piccola comunità pertosana. Con il sostegno del Comune di Pertosa e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il carciofo Bianco di Pertosa è diventato presidio Slow Food nel 2003 dopo essere stato iscritto nell’elenco dei prodotti agro alimentari tradizionali della Regione Campania nel 2000. Madrina d’eccezione all’evento è stata nonna Clementina Caggiano, nata il 5 novembre 1923. Nonna Clementina rappresenta il simbolo di una comunità che ha lavorato e sostenuto il paese, l’anziana nonnina infatti ha tagliato il nastro con orgoglio confessando a tutti che il vero segreto di una vita longeva e forte come la sua è il lavoro e il mangiare cibo genuino e sano come anche il pregiato carciofo bianco che rappresenta l’eccellenza di Pertosa.







All’evento inaugurale presenti: il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, la presidente della fondazione Mida Rosaria Carfagna, l’onorevole Attilio Pierro e il Presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano e Tanagro Beniamino Curcio e quello della comunità montana Vittorio Esposito e del Gal Angela d’Alto. Presenti anche diversi sindaci del Vallo di Diano quali: il primo cittadino di Teggiano Michele Di Candia, il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, il sindaco di Sanza Vittorio Esposito e il sindaco di Atena lucana Luigi Vertucci. Presente anche il presidente nazionale della guardia Agroforestale Italiana Antonio D’Acunto con gli operatori GAI. La sagra si terrà nei fine settimana che vanno dal 2 al 4 e dal 9 all’11 maggio dove si potranno degustare a pranzo e cena diversi piatti tipici a base di carciofo bianco.