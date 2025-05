Due tragedie colpiscono la Basilicata: morti un centauro e un contadino

Due tragedie hanno colpito la Basilicata nei giorni scorsi. La prima riguarda un incidente stradale nel quale ha perso la vita un centauro di 58 anni originario della Campania. L’uomo viaggiava lungo la statale 92 dell’Appennino Meridionale, nel territorio di Anzi, quando ha perso il controllo della propria moto finendo fuori strada. Tutti i soccorsi si sono rivelati vani perché il 58enne è morto sul colpo. Sul posto, in seguito all’allarme lanciato da alcuni passanti, sono intervenuti anche i Carabinieri per chiarire le dinamiche dell’incidente che non ha visto coinvolto nessun altro mezzo. Sull’episodio è stato aperto un fascicolo dalla Procura lucana.

L’altra tragedia si è verificata a Castelgrande dove un 77enne è morto in un incidente agricolo. L’uomo stava lavorando su un suo fondo, nei pressi di Largo Campestre, quando per cause ancora in fase di accertamento sarebbe rimasto impigliato nella motozappa che stava utilizzando. A dare l’allarme i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno provato invano a chiamarlo. I soccorsi dei Vigili del Fuoco e degli operatori del 118 sono stati vani e non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore prima dell’incidente, aspetto su cui sono ancora in corso accertamenti da parte della Procura e dei carabinieri.