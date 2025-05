Fine settimana intenso per il Soccorso Alpino Campania: due interventi tra Monte Somma e Punta Campanella

Non accenna a rallentare l’attività del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania – CNSAS, impegnato su più fronti in un inizio stagione che si preannuncia particolarmente movimentato. Tra venerdì e domenica, le squadre sono state coinvolte in due delicati interventi di soccorso in ambiente impervio, a Somma Vesuviana e a Massa Lubrense.

Sabato mattina, l’allarme è scattato per un malore sul Monte Somma: un escursionista, salito in vetta per assistere a una tradizionale festa religiosa, ha accusato un malore dovuto alla fatica. A prestargli i primi soccorsi è stato il personale della Protezione Civile “Coordinamento Vesuvius”, presente sul posto, che ha immediatamente allertato il CNSAS e la Centrale Operativa 118. Fondamentale la collaborazione tra i soccorritori, con il rapido invio delle coordinate e l’assistenza logistica per l’intervento.

Una squadra del Soccorso Alpino è partita verso Somma Vesuviana (NA), mentre l’elisoccorso 118 di Napoli, decollato da Capodichino, ha sbarcato il Tecnico di Elisoccorso e il personale sanitario con verricello. Il paziente è stato stabilizzato e trasferito in elicottero all’Ospedale del Mare.

Domenica, un secondo intervento ha riguardato un turista olandese infortunatosi durante la discesa da Monte San Costanzo verso Punta Campanella, nel comune di Massa Lubrense. L’uomo è scivolato, battendo la testa a terra. L’elisoccorso 118 di Salerno è intervenuto immediatamente, mentre le squadre CNSAS di terra si muovevano verso la zona impervia.

Il ferito è stato raggiunto dall’equipe sanitaria con verricello, stabilizzato e imbarellato, quindi trasferito in elicottero all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno.